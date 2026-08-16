「ジャンプSQ.」にて連載中の『新テニスの王子様』（許斐剛・著）が、2026年8月4日発売の同誌9月号掲載の第477話をもって完結を迎える。

『テニスの王子様』は、1999年7月に「週刊少年ジャンプ」33号で連載を開始し、2008年14号(2008年3月3日発売)にて完結。2009年3月より続編となる『新テニスの王子様』が「ジャンプSQ.」4月号にて連載開始した。国内のシリーズ累計発行部数は6,000万部を突破し、コミックのみならずTVアニメ、劇場版アニメ、ミュージカル、実写映画など幅広いメディア展開を行ってきた。長年にわたり多くの読者・ファンに支持されてきた同シリーズが、このたび約27年の歴史に幕を下ろす。

9月号では、完結記念企画として「ジャンプSQ.」史上初となるCD付録のほか、最終第477話の縮小版複製原稿が手に入る応募者全員サービス(応募者負担金4,500円送料・手数料込)企画を実施する。

『新テニスの王子様』全国統一試験実施

『新テニスの王子様』完結を記念し、「 『新テニスの王子様』全国統一試験」を実施する。同企画は、『テニスの王子様』『新テニスの王子様』から出題される試験問題を解き、成績を競うもので、9月23日12時よりWEBサイト上にて実施する。受験には、「ジャンプNAVI」アプリをインストールのうえ、所定の期日までに会員登録(無料)をして発行される会員番号が必要となる。

試験問題は、4種(1.基礎試験・2.顔試験・3.打球試験・4.実技試験)があり、いずれか１つを選んで受験する。各試験の成績上位者(1.～3.各上位200名。4.上位10名。合計610名)には2026年12月に開催予定の【ジャンプフェスタ2027】の 「12月19日入場チケット」と、同日同会場内で許斐剛氏が登壇する成績上位者向けの限定ステージ「許斐剛スペシャルステージ(仮)」へ招待する。

同企画の詳細や追加情報は、「新テニスの王子様公式X」より発信する。

応募者全員サービスを実施

『新テニスの王子様』シリーズ完結記念として、最終話の1話まるごと48P(モノクロ本文45P ＋ カラー3P)の縮小版複製を原稿袋に入れた「『新テニスの王子様』完結記念 最終話B5複製原稿プリントセット mini」の応募者全員サービスを実施する。

告知誌面 (C)許斐 剛／集英社

応募者負担金4,500円(税込・送料／手数料込)がかかる。応募には、「ジャンプSQ.」9月特大号に掲載の応募シートが必要。1枚の応募シートで応募できるのは1つだけ。

9月号では応募締切を9月3日と告知しているが、重版実施に伴い、2026年9月30日当日消印有効に延長。「少年ジャンプ＋」「ゼブラック」のアプリ版で購入できる「ジャンプSQ.」2026年9月特大号からも応募可能だ(電子版の締切は2026年9月30日16:59まで)。応募者全員サービス事務局は2027年2月26日まで対応する。賞品発送は2027年1月上旬を予定。