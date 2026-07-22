マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年6月22日～7月5日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～ 乍藤和樹 , 佐賀崎しげる , 鍋島テツヒロ 秋田書店 バトル・アクション 2 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 3 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 4 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 5 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 魔術師クノンは見えている La-na , 南野海風 , Laruha KADOKAWA ファンタジー・SF 8 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 9 HUNTER×HUNTER 冨樫義博 集英社 その他 10 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』、第2位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』、第3位は『アオアシ』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 君を忘れる恋がしたい 結木悠 集英社 恋愛 5 大正學生愛妻家 粥川すず 講談社 恋愛 6 春の嵐とモンスター ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 7 公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください 桜乃みか , 琴子 一迅社 恋愛 8 マリリンは、いなくなった 葉月めぐみ 集英社 恋愛 9 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 10 ハニーレモンソーダ Side Stories 村田真優 集英社 恋愛

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『氷の城壁』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編1位の『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』。2026年7月8日よりTVアニメ第2期が放送開始した作品が、男性編1位にランクイン。6月25日にはコミックス第9巻も発売されました。

片田舎の村で細々と剣術道場を営む男、ベリル・ガーデナントの元に、若き王国騎士団長に昇り詰めたかつての教え子、アリューシアが訪れ、騎士団付きの特別指南役として王都へ行く事に。大成した弟子達と再会したベリルの運命は……? "最強のおっさん"が成り上がる人気ファンタジー作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。