マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年6月22日～7月5日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～
|乍藤和樹 , 佐賀崎しげる , 鍋島テツヒロ
|秋田書店
|バトル・アクション
|2
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|3
|アオアシ
|小林有吾
|小学館
|スポーツ
|4
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|5
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|魔術師クノンは見えている
|La-na , 南野海風 , Laruha
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|8
|ブルーロック
|金城宗幸 , ノ村優介
|講談社
|スポーツ
|9
|HUNTER×HUNTER
|冨樫義博
|集英社
|その他
|10
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』、第2位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』、第3位は『アオアシ』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|3
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|君を忘れる恋がしたい
|結木悠
|集英社
|恋愛
|5
|大正學生愛妻家
|粥川すず
|講談社
|恋愛
|6
|春の嵐とモンスター
|ミユキ蜜蜂
|白泉社
|恋愛
|7
|公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください
|桜乃みか , 琴子
|一迅社
|恋愛
|8
|マリリンは、いなくなった
|葉月めぐみ
|集英社
|恋愛
|9
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|10
|ハニーレモンソーダ Side Stories
|村田真優
|集英社
|恋愛
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『氷の城壁』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位の『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』。2026年7月8日よりTVアニメ第2期が放送開始した作品が、男性編1位にランクイン。6月25日にはコミックス第9巻も発売されました。
片田舎の村で細々と剣術道場を営む男、ベリル・ガーデナントの元に、若き王国騎士団長に昇り詰めたかつての教え子、アリューシアが訪れ、騎士団付きの特別指南役として王都へ行く事に。大成した弟子達と再会したベリルの運命は……? "最強のおっさん"が成り上がる人気ファンタジー作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。