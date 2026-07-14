ガーデンは7月15日から、「油そば(並・大・特大)」を特別価格750円で提供するキャンペーンを、壱角家×油そば総本店ハイブリッド店舗で開催する。

70店舗リニューアル記念キャンペーン

「二刀流ハイブリッド店舗」70店舗リニューアル記念

同社では、駅近・繁華街立地にある既存店舗、設備、オペレーション基盤を活用しながら、「壱角家」に「油そば総本店」の商品・看板を加える複合型ハイブリッド店舗の展開を「二刀流ハイブリッド」戦略と位置づけている。既存店舗の資産を生かすことで、新規出店と比較して初期投資を抑え、短期間での展開と収益性向上に寄与しやすい店舗モデルを構築する。

「壱角家 秋葉原店」のリニューアルオープンにより、同戦略によるハイブリッド店舗は累計70店舗を突破した。これを記念し、7月15日・7月16日の2日間限定で、油そば(並・大・特大)を通常価格890円～のところ特別価格750円で提供する「直営70店舗リニューアル記念キャンペーン」を実施する。

つるもち中太麺と特製ダレの油そば

油そば総本店の油そばは、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた一品。ラーメンよりもヘルシーでありながら、食べ応えのある仕上がり。

「韓国のり温玉油そば」(1,010円～)も展開する。韓国のりの甘味や塩味、温泉卵が合わさり、マイルドな口当たりを楽しめる。

新トッピングと調味料を追加

豊富なトッピングと調味料で自分好みの味わいを楽しめる点も特長である油そば。リニューアルオープンにあわせて、新たに「辛味ダレ」「温泉たまご」「フライドオニオン」「韓国のり」「メンマ」「パルメザンチーズ」「明太子」「ネギ」「コマチャ」「ネギ塩」といったトッピングに加え、「ケイジャン」「カレー粉」「魚粉」「青さのり」の4つの調味料が加わる。