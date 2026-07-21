







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの森駿太は21日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム交流戦3回戦・福岡ソフトバンクホークス戦に「5番・三塁」で先発出場。8回に今季ファーム第5号となる同点ソロ本塁打を放った。







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森は桐光学園高から2024年ドラフト3位で中日に入団した高卒2年目内野手。ルーキーイヤーの昨季はファームで74試合に出場し、打率.232、9本塁打、29打点を記録。シーズン終盤には一軍でもプロ初安打を放つなど、大器の片鱗を見せた。



1-2と1点を追う8回、先頭打者として第4打席に立った森は、ソフトバンクの2番手・大江竜聖の投じた変化球を逃さず捉えると、打球は高々と舞い上がり、そのまま右翼スタンドへ飛び込んだ。試合を振り出しに戻す一発となった。



今季はここまで一軍出場こそないものの、ファームでは57試合に出場。打率は.161と苦しんでいるが、この一発で本塁打数を5本に伸ばした。











直近では18日のハヤテ戦で3安打、20日の同戦でも2安打を記録するなど、徐々に打撃の状態を上げている。



試合は延長10回に秋広優人が満塁の場面から押し出しの四球を選び、中日は3-4で敗れた。



外へ逃げる変化球に体勢を崩されることなく、逆方向へ運んだ今回の一発。長打力だけでなく、難しいボールを仕留める対応力も示した。次代の中日打線を担う大砲候補が、復調を印象づけるアーチを描いた。

























【動画】末恐ろしい弾道…森駿太、逆方向への豪快アーチ

DAZNベースボールのXより













希望の弾道



外に逃げていく変化球を仕留めた

森駿太 ファーム第5号同点ホームラン



⚾️ソフトバンク×中日（ファーム）

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【了】