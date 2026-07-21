







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、コロラド・ロッキーズからセス・ハルバーセン投手をトレード獲得した。同選手は今季不調な上、現在は負傷者リスト（IL）にも入っているが、それでも十分期待できるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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現在26歳のハルバーセンは、メジャーデビューした2024年に12登板を記録すると、翌2025年は42登板で11セーブを挙げた。一方、今季は21登板、0勝1敗2ホールド、防御率4.74といった数字にとどまっている。



ただ、同メディアは「ドジャースは依然として右のリリーフ陣に主力の離脱者を抱えている。エドウィン・ディアス投手とブレイク・トライネン投手が復帰するまでの間、ハルバーセンはブルペンに大きな違いを生むことになるだろう。今季は15四球を与えるなど制球面に苦しんでいるが、過去にはメジャーで十分に通用する実力を示しており、将来性を感じさせる右腕であることに変わりはない」と期待を寄せている。



ニック・フラッソ投手、ランディン・ビドゥレック外野手の2名と引き換えに獲得したハルバーセンは、今後どのような投球を見せてくれるのだろうか。











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