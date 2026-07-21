「対右投手とは好相性」村上宗隆、復帰後初ホームランに期待！？　相手投…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、21日（日本時間22日）に行われるテキサス・レンジャーズ戦を控え、相手先発のクマール・ロッカー投手を攻略できるか注目されている。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』は、本塁打プロップベット企画で本命の一人に選出した。

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村上は右ハムストリングの負傷で開幕から57試合を消化した時点で一度戦列を離れたが、その離脱までに20本塁打を記録するなど、故障前から驚異的なペースでホームランを量産していた。



そのため同紙は、村上をオッズ+323で一発を放つ有力候補として挙げている。



対右投手で16本（今季20本塁打中）を記録しており、打率.252、OPS.975と好相性を誇る一方、対左投手はここまで4本塁打にとどまっている。



ロッカーは右投手であり、この点が村上を推す最大の理由だと、同紙は主張した。



もっとも村上自身はオールスターブレイク明けも本塁打が出ていない。



それでも同紙は、対右投手成績の高さを踏まえれば十分に期待できると分析している。



それ故に「右投手に対して遥かに良い成績を残している村上相手では、敬遠という選択肢もある」との見方を示した。











村上は自身初のMLBオールスター選出を果たし、先週のホームランダービーにも出場。



9本塁打を放ちながらも準決勝進出にはあと一歩届かなかったが、その勢いは健在だ。



迎え撃つロッカーも決して安定しているとは言えない。



今季の成績は2勝8敗、防御率4.40（18試合）。90回2/3で80奪三振を記録する一方、7月は2試合で10失点、被本塁打4本と苦しんでいる。



通算では12本塁打を許しており、一発の出やすい投手との印象が強まっている。



今季17試合目の先発登板となるロッカーにとっても、立て直しが求められる一戦だ。



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