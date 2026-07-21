「前半戦終盤は苦戦」今井達也、絶好調から一転の苦しさ！？　中断明けの…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、21日（日本時間22日）に予定されるマイアミ・マーリンズ戦の先発を託された。今季初めての対戦相手にどこまで状態を立て直せるかが注目されていると、米メディア『フィールドレベル・メディア』が報じている。

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今井は今季13試合すべてに先発し、52回を投げて63奪三振、WHIP1.50、5勝4敗、防御率6.06をマーク。



ここまでを振り返ると、前半戦の終盤は特に苦しかった。



オールスターブレイクを前にした最後の2登板はわずか5イニングにとどまり、0勝1敗、防御率12.60と大きく崩れた。



もっとも、その直前の6月は3勝0敗、防御率5.09、4登板17回2/3で30奪三振・与四球5と安定した内容を残していただけに、調子の波が懸念される。



相手先発は右腕タイラー・フィリップス投手で、今季10試合目の先発登板ながらアストロズ戦は初めて。通算成績は2勝4敗、防御率3.48である。



マーリンズ自体も好不調の波が激しい。











6月1日から7月9日までの34試合で26勝という驚異的な勝率を残していたが、直近は7連敗を喫し52勝49敗まで後退した。



セントルイス・カージナルス、ピッツバーグ・パイレーツと並びナ・リーグ・ワイルドカード3位争いの渦中にある。



アストロズ側もこの日に合わせてロネル・ブランコ投手とベネット・ソウザ投手を60日間の故障者リストから復帰させる一方、ブライアン・キング投手をトリプルA傷害者リストへ降格させるなど、投手陣のやりくりを続けている。



今井にとっては、自身の状態を立て直すと同時に、勢いを落としている相手につけ込む好機にもなる一戦だ。



同メディアは「今井はメジャー1年目のシーズン前半戦を苦戦して終えた」とし、



「今井は不調のマーリンズ相手に、調子を取り戻したいと意気込んでいる」と伝えている。



前半戦終盤の不調をどこまで払拭できるか、中断明け最初の登板は注目されそうだ。



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