「反撃の口火」鈴木誠也、今季16号ツーランで9試合連続安打！　カブスは延…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、20日（日本時間21日）に行われたデトロイト・タイガース戦に出場し、3回にツーランホームランを放つなど反撃を牽引したが、チームは延長10回の末に6-8で敗れた。土壇場で追いついたものの力尽きたと、米メディア『ESPN』が報じている。

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試合はタイガースの猛攻で幕を開けた。



カブス先発のジェイムソン・タイヨン投手がライリー・グリーン外野手にスリーランホームランを浴びるなど、序盤から苦しい立ち上がりとなる。



劣勢のカブスが反撃に転じたのは3回だった。



鈴木がタイガース先発のジャック・フラハティ投手からツーランホームラン（今季16号）を放つと、続くマイケル・ブッシュ内野手も13号ソロを放ち、バックトゥバック弾でスコアを3-4とする。



同メディアは「鈴木の一発が反撃の口火となり、ブッシュが続けて本塁打を放った」と評価した。











しかし、その後もディロン・ディングラー捕手がソロ本塁打を放つなどタイガースが加点し、リードを広げられてしまう。



それでもカブスは粘りを見せ、イアン・ハップ外野手がカイル・フィネガン投手から値千金の同点ツーランホームランを放ち、5-5に追いついた。



同メディアは「この一発はハップにとって自己通算191号本塁打となり、名将ハック・ウィルソンと並んでいた球団歴代本塁打数ランキングで単独11位に浮上する一発だった」と伝えている。



勝負は延長10回にもつれ込んだ。



だが、カブスの反撃はこの回及ばず、チームは6-8で力尽きる結果となる。



鈴木は反撃の起点となる一発を放ったが、大接戦をものにできなかった。



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