球界屈指の攻守兼備を誇る捕手は、電撃トレード後に新天地で存在感を示したものの、現在は負傷離脱中。そんな中、再来季にも国内FA権取得が見込まれ、復帰後の活躍次第では市場の注目を集める存在となりそうだ。［1/6ページ］

球界屈指の攻守兼備捕手

山本祐大

[caption id="attachment_273029" align="alignnone" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの山本祐大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・生年月日：1998年9月11日（27歳）

・経歴：京都翔英高 - BC・滋賀

・ドラフト：2017年ドラフト9位

・今季成績（ソフトバンク移籍後）：14試合出場、打率.349、2本塁打、9打点

5月に電撃トレードで加入した山本祐大。DeNA時代から球界を代表する捕手として活躍してきた実力者だけに、FA権取得時には去就に注目が集まりそうだ。

高校卒業後はBCリーグ・滋賀でプレーし、2017年ドラフト9位で横浜DeNAベイスターズへ入団。

下位指名から着実に実力をつけ、2023年に打率.277を記録すると、翌2024年は108試合に出場して打率.291、5本塁打、37打点をマーク。ベストナインとゴールデングラブ賞を受賞し、リーグを代表する捕手へと成長した。

しかし、今季は開幕から28試合で打率.227と本来の力を発揮できず、5月にはソフトバンクへの交換トレードが成立。新天地では持ち前の打撃力をすぐに発揮し、移籍後14試合で打率.349、2本塁打と存在感を示した。

だが、6月上旬に左手の負傷で無念の離脱。新天地での好スタートを切っていただけに、早期の復帰が望まれる。

早ければ、来季にも国内FA権取得が見込まれる山本。攻守両面で高い能力を誇るだけに、仮にFA宣言となれば、多くの球団が動向を注視することになりそうだ。

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