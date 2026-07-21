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横浜DeNAベイスターズの金渕光希投手は21日、横須賀スタジアムで行われたファーム交流戦の阪神タイガース戦に先発。9回4安打無失点で完封勝利を挙げた。



横浜DeNAベイスターズの金渕光希投手は21日、横須賀スタジアムで行われたファーム交流戦の阪神タイガース戦に先発。9回4安打無失点で完封勝利を挙げた。



育成2年目の左腕が、阪神打線を最後まで寄せ付けなかった。金渕は初回を三者凡退に抑えると、その後も走者を出しながら要所を締め、スコアボードに「0」を並べた。



最大のピンチは8回。先頭の木浪聖也に左前打を許し、続くジーン・アルナエスには四球を与えて無死一、二塁と走者を背負う。それでも、山田脩也を三塁への併殺打に仕留めるなど、無失点で切り抜けた。











9回もマウンドに上がった金渕は、先頭の小野寺暖に二塁打を浴びたものの、後続を断ってゲームセット。102球を投げ、4安打、5奪三振、2四球の内容で、自身初となる完封勝利を飾った。



打線は5回、東妻純平の適時二塁打で先制。6回には加藤響、九鬼隆平の連続犠飛で2点を加え、DeNAが3-0で勝利した。金渕の快投を、打線も中盤の援護で支えた。



金渕は八戸工大一高から、2024年育成ドラフト3位でDeNAに入団した19歳の左腕。昨季はファームで5試合、計6イニングを投げて自責点0、7奪三振を記録した。



同試合を終えた時点で、今季のファーム成績は12試合登板で3勝4敗、防御率3.92。育成2年目で見せた圧巻の完封劇を、支配下昇格への大きな一歩としたいところだ。





























【動画】ナインも拍手！金渕光希、プロ初完封の瞬間がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













ニュースターの登場か



打たれた安打はわずか4本

育成2年目・金渕光希が完封勝利



⚾️DeNA×阪神（ファーム）

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【了】