オリックス・バファローズの横山聖哉【写真：産経新聞社】


　


オリックス・バファローズ　最新情報

　オリックス・バファローズの横山聖哉は21日、ファーム交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「9番・遊撃」で先発出場。5回の第2打席で、ファーム3号となる本塁打を放った。
 
　オリックスは1－0とリードして5回の攻撃を迎えた。ロッテはこの回から2番手として廣畑敦也をマウンドに送った。
 
　1死無走者となり、横山の第2打席が回ってきた。1ボールからの2球目、145キロのストレートを横山が会心のスイングで捉えた。
 
　打球は圧巻の弾道で右翼フェンスを越え、防球ネット上段に突き刺さる本塁打となった。
 

　

 
　横山の今季3号となる確信弾でオリックスが2－0とリードを広げた。
 
　その後にオリックスは同点に追いつかれるも、9回には1死三塁から横山が適時打を放って勝ち越し。チームは3－2で接戦を制した。
 
　この日の横山は、追加点となる本塁打と勝ち越し打を放つ活躍。勝利の立役者となった。
 
　横山は、2023年ドラフト1位で上田西高から入団。強打の内野手として期待されている高卒3年目の20歳だ。
 
　昨季は二軍で主に遊撃手として96試合に出場。今季はファームで55試合に出場しており、経験を積みながら一軍昇格を目指している。
 
　この試合での豪快な一発は、さすがは“ドラ1”といったところ。ここから一軍昇格・定着へ向け、さらなる成長に期待がかかる。







　


【動画】防球ネット上段に突き刺す、横山聖哉の3号確信弾を見よ！
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

夢見たくなる弾道

横山聖哉 確信の3号弾
防球ネット上段に突き刺した

⚾️ロッテ×オリックス（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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