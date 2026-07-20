







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、日本時間15日に行われたMLBオールスターでナリーグの指揮を執った。同監督は普段からスター選手と共闘しているが、今回のオールスター中に驚かされた選手がいたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ロバーツ監督が名前を出したのは、シンシナティ・レッズ所属のサル・スチュワート内野手。メジャー2年目の今季、95試合、打率.256、19本塁打、65打点とブレークを果たしつつある22歳だ。



同メディアは「スチュワートは、メジャーで初めてフルシーズンを戦っている年にオールスター初選出を果たした。そして火曜日に行われた自身初のMLBオールスターでは、1打数無安打ながら1四球を記録した。その試合前に彼はロバーツ監督の部屋を訪れ、何かアドバイスをもらえないかと声をかけていた」と言及。



続けて、「スチュワートが私の部屋に来て、『何でもいいので教えてください。何か一つでもアドバイスをください』と言ったんだ。我々は約20分間、競争心を持つことの意味や、勝負どころの一球、そして周囲の選手たちにも正しい野球をさせることの大切さについて話した。かなり踏み込んだ内容になったが、本当に感心した。実質メジャー1年目でオールスターに選ばれた選手が、監督室にやって来て『何でもいいので教えてください』と言うんだからね」という同監督のコメントを伝えている。











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