「チームを変えた」村上宗隆、後半戦最重要選手に！？　復帰後は快音乏し…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、シーズン後半戦におけるチームの最重要選手となりそうだ。米メディア『チャイシティ・スポーツ』が報じている。

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村上は故障離脱前に20本塁打を放ち、主砲を欠くことによるチームへの影響が心配された。



しかし、村上が離脱していた期間で、ホワイトソックスは17勝18敗の成績を残している。



負傷者を抱えながらも踏みとどまった17勝18敗という数字は、村上不在でもチームの底力を保った証とも言えるだろう。



村上は復帰後、球団から選出された3人のオールスターの一人にも名を連ねた。



ただ、復帰後はやや停滞感が新たな課題として残っている。



それでもホワイトソックスが調子を上げているのは、村上の存在そのものがチームを奮い立たせているからかもしれない。



同メディアが引用した米公式サイト『MLB.com』の分析によると「日本の長距離打者は、数多くの好ましい形でチームを変えた」という。











チームの浮沈が、事実上この長距離砲の一振り一振りにかかっているという評価だ。



同メディアはさらに「彼の存在自体が、勝利への機運を高めている」とも評し、村上が打線にもたらす効果の大きさを強調している。



打率こそ本来の水準に戻っていないが、その存在感だけでチームに勢いを与えているとみられる。



ホワイトソックスは2023年から2025年まで3年連続で100敗以上を喫した球団だ。



今季はア・リーグ中地区で1ゲーム差の首位に立つなど、様変わりの快進撃を見せている。



オフシーズンの補強は少なかったが、日本球界での三振の多さを理由に他球団が及び腰だった村上に2年総額3400万ドル（約55億1000万円）を投じた決断は、結果的に大きな転換点になった。



まさにチームの主力となった村上が本来の勝負強さを取り戻せるかどうかが、後半戦のホワイトソックスの行方を左右するだろう。



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