「薄氷を踏む状況」千賀滉大、ブルペンでも失点重ね不調続く。トレード期…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、今季ここまで先発7試合を含む12試合に登板し、0勝7敗、防御率8.85をマーク。深刻な不振に陥っていると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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千賀は開幕からの5試合で防御率9.00を記録し、4月下旬には腰部の炎症で故障者リスト（IL）入り。



6月中旬に先発として復帰した2試合では、復活を期待されたが、7回2/3で11失点、被本塁打4本、防御率12.91とむしろ状態を悪化させた。



先発とブルペンを合わせた今季のシーズン成績は、投手として苦しい数字が並ぶ。



この状況を、同紙は「薄氷を踏む状況にある」と捉えている。



とりわけこの復帰直後の2試合における防御率12.91は、故障からの回復が万全でなかったことをうかがわせる。



メッツは千賀の先発を諦め、ブルペンへ配置転換した。











転向後の最初の4試合は11回2/3を投げて防御率5.50、被安打11、失点7(被本塁打3本)、奪三振13と一定の改善は見られたものの、直近のフィラデルフィア・フィリーズ戦では1回1/3を投げて被安打3、与四球3、失点2、奪三振2に終わり、BABIPは.600に達している。



ブルペン転向後の防御率5.50は依然として褒められた数字ではないものの、先発時の8.85からは大きく改善している。



奪三振13という数字にわずかな上向きの兆しを見出せたはずが、直近のフィリーズ戦の内容は再び暗雲を漂わせた。



BABIPが.600に達した点は、内容の乏しさを裏付けているとも言える。



同紙は、8月3日のトレード期限までが千賀にとって「ラストチャンス」になると指摘している。



ここで結果を残せなければ、トレード、自由契約、あるいはシーズン終了後に改めて評価し直すといった複数の難しい選択を迫られることになる。



千賀がこのまま結果を残せなければ、メッツにとっては重い決断を避けられない現実に直面するかもしれない。



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