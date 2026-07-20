「心強い材料」今永昇太、ローテ崩壊寸前のカブス救う！？　直近登板は安…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、19日（日本時間20日）に行われたミネソタ・ツインズ戦に登板し、99球を投げ切った。直近7試合(39回)は防御率2.31、FIP3.66、9回あたり被本塁打1.15本という安定した内容を残していると、米メディア『ブリーチャー・ネーション』が報じている。

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ここ最近、カブスの先発陣は故障者続出で崩壊寸前だった。



ケイド・ホートン投手は今季の復帰が絶望的で、ジャスティン・スティール投手も今季は先発投手として戻らない見込み。



ベン・ブラウン投手も先発としての復帰は難しいとみられ、ジェイムソン・タイヨン投手はこの日ようやく復帰したものの、調子を取り戻せる保証はない。



エドワード・カブレラ投手の復帰も来月以降になる見通しだ。



故障者が相次ぐ中で、今季ここまで先発を続けられている今永の存在感は、これまで以上に大きくなったと言えるだろう。



それを踏まえ、同メディアは「非常に良い今永昇太を見られたことは、心強い材料だった」とし、











「トレード期限を含め他の補強にも期待したいが、何よりもまず今のローテーション投手たちに好投してもらう必要がある」と述べ、外部の補強を待つより先に、今いる戦力で乗り切ることの重要性を強調している。



こうした状況の中で、同メディアによると「チームは今永に、単に及第点であるだけでなく、頻繁に試合を支配する投球」を求めているという。



今永が7回を投げ切れば、ブルペンの負担はわずか2回で済み、他の先発陣が投げられない分を埋める余力も生まれるからだ。



一方で懸念材料もある。



速球は前日から1〜1.5マイル低下し、今季の登板で断然最も遅い速球だった。



球数がかさんだ末の失速ではなく、試合開始当初から低下していた点は懸念材料で、今永の好投が92マイル（約148キロ）前後の速球を維持できるかどうかに懸かっている。



一時的な単発の乱れなのかどうか、今後の登板でこの傾向が続くかどうかは注視するべきだろう。



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【了】