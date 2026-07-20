







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、後半戦初戦から指名打者（DH）として打線に復帰することが期待されている一方、ニューヨーク・ヤンキースとの3連戦では登板しないことが決まった。左膝の処置を受けた影響により、投手としての復帰は早くても次週に持ち越されるようだ。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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ドジャースはヤンキー・スタジアムで行われる3連戦で、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手、山本由伸投手の順に先発させる予定だ。大谷は打者として出場する見込みだが、マウンドには上がらない。



これにより、大谷の後半戦初登板は少なくともフィラデルフィア・フィリーズとの連戦まで延期される。当初の予定通り二刀流で復帰するには、左膝が投球に耐えられる状態まで回復していることが条件となる。



大谷は前半戦最後に予定されていた登板を左膝の炎症が続いていることを理由に回避していた。打者としてはオールスターブレイク前最後のカードまで出場を続けたが、球宴は欠場し、膝にたまった水を抜く処置と痛みを軽減する注射を受けたという。



状態に不安を抱える大谷についてハリス氏は「彼の治療をした後に、デーブ・ロバーツ監督は国内を横断する移動を控えるように助言されたと語った。その理由として、医師たちが治療直後に飛行機に乗ったり高地で活動したりすることを望んでいなかったことを挙げた」と言及した。











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