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読売ジャイアンツの荒巻悠内野手は20日、ロッテ浦和球場で行われたファーム交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「5番・指名打者」でスタメン出場。7回に今季3号ソロ本塁打を放った。







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巨人が7-1と6点をリードして迎えた7回、先頭打者として荒巻に打席が回った。



この回からマウンドに上がったのは、ロッテの2025年ドラフト1位ルーキー・石垣元気。荒巻は石垣元が投じた151キロの直球を捉えると、逆方向への打球は左翼ポールを直撃した。



ドラフト1位ルーキーの一球を仕留め、リードをさらに広げる今季3号ソロ。昇格を目指す中で、持ち味の長打力を示した。











この日は4回にも無死三塁から遊撃ゴロを放ち、その間に三塁走者が生還。5打数1安打ながら2打点を挙げ、打線の大量得点に貢献した。



巨人は初回に増田陸の適時二塁打で先制すると、中盤以降も着実に加点。12安打11得点の猛攻で、ロッテに11-3と大勝した。



荒巻は祐誠高、上武大を経て、2024年ドラフト3位で巨人に入団。ルーキーイヤーの昨季は一軍で31試合に出場し、打率.296、1本塁打、1打点を記録した。



今季はここまで一軍出場がなく、ファームでは60試合に出場して打率.216、3本塁打、18打点。ドラフト1位右腕から放った逆方向への一発を、一軍昇格への足がかりとしたいところだ。



























【動画】石垣の直球を粉砕！荒巻悠のポール直撃3号がこちら



DAZNベースボールのXより





逆方向のポール際



昇格を目指して打撃でアピール

荒巻悠 ファーム第3号ホームラン



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【了】