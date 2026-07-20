







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの仲三優太外野手は20日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。3回に2試合連続となる今季12号2ラン本塁打を放った。







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西武は0-2と2点を追う3回、山村崇嘉の適時打で1点差に迫り、なおも1死一塁の好機で仲三に打席が回った。



仲三は相手先発・笠原祥太郎の投球を捉え、逆方向の左中間へ豪快な一発。長打力を見せつける今季12号2ランで、試合をひっくり返した。



前日の同戦でも、右翼スタンドへ今季11号2ランを放った仲三。これで2試合連続本塁打となり、持ち前の長打力を見せつけた。











この日は本塁打のほかに2四球を選び、2打数1安打2打点、2得点。西武は5回に野村大樹にも3ランが飛び出すなど、8-3で勝利を収めた。



仲三は大阪桐蔭高から2020年ドラフト7位で西武に入団。昨季途中に育成契約から支配下へ復帰し、一軍でプロ初安打、初打点を記録した。



ファームでは62試合で打率.261、12本塁打、39打点と長打力を発揮。一方、一軍では8試合で打率.087、1本塁打、2打点と結果を残せていない。



再昇格した際に、ファームでの打撃を再現できるか。今後のさらなるアピールが注目される。























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DAZNベースボールのXより













光る長打力



逆方向への確信弾

仲三優太 ファーム第12号ホームラン



⚾️西武×オイシックス（ファーム）

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【了】