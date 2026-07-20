







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの吉野創士外野手は20日、戸田球場で行われたファーム・リーグの東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・左翼」でスタメン出場。初回に今季6号となる先制ソロ本塁打を放った。



試合開始早々、期待の若手が豪快な一発をたたき込んだ。0-0の初回、2死走者なしで打席に入った吉野は、ヤクルト先発・山崎太陽の投球を捉え、左中間スタンドへ運んだ。



3回の第2打席では三塁への内野安打を放ち、この日は4打数2安打1打点。マルチ安打を記録した。



楽天は4回に同点とされると、その後は両チームとも得点を奪えず、試合は1-1の引き分けに終わった。











吉野は7月11日の日本ハム戦、同16日のハヤテベンチャーズ静岡戦でも本塁打を記録しており、これで直近5試合で3本目。持ち前の長打力を発揮し、状態を上げている。



吉野は昌平高から2021年ドラフト1位で楽天に入団。将来の中軸候補として期待されてきた。



今季は一軍で7試合に出場し、打率.111。ここまでファームでは54試合に出場し、打率.254、6本塁打、25打点、6盗塁を記録している。



一軍再昇格へ向け、高卒5年目の吉野が力強いアピールを続けている。























【動画】ここまで伸びる！吉野創士、ファーム6号本塁打がこちら

DAZNベースボール公式Xより













開花の兆し



直近5試合で3本目

吉野創士 ファーム第6号ホームラン



⚾️ヤクルト×楽天（ファーム）



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【了】