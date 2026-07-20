







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの花田旭外野手は19日、ファーム・リーグのくふうハヤテベンチャーズ静岡戦に「1番・左翼」でスタメン出場。7回に2試合連続となる今季7号2ラン本塁打を放つなど、4打数4安打の活躍を見せた。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］







中日は1-6とリード許して迎えた7回、無死一塁の場面で花田に打席が回った。



花田は相手投手・濵本建が投じた136キロのシュートを捉えると、打球は左中間スタンドへ。点差を3点に縮める今季7号2ランとなった。



花田は前日の同戦でも、3回に左中間への今季6号2ランを記録。2試合連続の一発となった。











この日は本塁打だけでなく、第1打席から左前打、左翼線二塁打、左前打を放ち、4打数4安打。打線をけん引したが、チームは3-6で敗れた。



花田は、2025年ドラフト6位で中日に入団したルーキー。4月4日に一軍昇格を果たすと、デビューから3試合で12打数6安打をマークした。



その後は4月19日に登録抹消となるも、5月26日に再昇格。だが、同27日以降は打率.133（15打数2安打）と苦しみ、6月17日に再び降格となった。



ここまでファームでは35試合に出場し、打率.286、7本塁打、22打点、4盗塁を記録。長打率.571と持ち前のパンチ力を発揮している。後半戦での一軍再昇格に向け、アピールを続けたいところだ。



























【動画】完璧な当たり！花田の2戦連発7号弾がこちら

DAZNベースボールのXより













ワクワクが止まらない



本日4打数4安打の大暴れ

花田旭が2試合連続ホームラン



⚾️中日×ハヤテ（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】