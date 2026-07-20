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読売ジャイアンツの泉口友汰は19日、東京ドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。7回に好守を披露しチームを救った。







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泉口は大阪桐蔭高、青山学院大、NTT西日本を経て、2023年ドラフト4位で巨人に入団した内野手。昨季は遊撃手部門のベストナイン、ゴールデングラブ（GG）賞に輝いた。











巨人が1-0とリードした7回。二死二塁の場面で中日・ボスラーが放った打球が内野へ。飛んだ打球は処理の難しいバウンドとなったが、軽快なフットワークで対応。素早く捕球すると、すぐさま一塁へ正確な送球を見せ、打者走者をアウトにした。



今季はここまで72試合の出場で打率.236と打撃面では昨季より苦しんでいるが、守備ではGG賞の実力を存分に発揮している。



試合はこの守備の裏の7回に巨人が追加点を加え6-1で勝利。日本球界に復帰し巨人に加入した小笠原慎之介がNPB復帰後初勝利をマークした。























【動画】これがGG賞の守備…！泉口友汰、難しいバウンドを難なく処理



DAZNベースボールのXより





これぞゴールデングラブ賞の守備



難しいバウンドを難なく処理

素早いストライク送球で打者アウト

泉口友汰 さすがの好守



⚾️巨人×中日

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【了】