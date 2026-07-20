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OUT
5番 外崎 修汰 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 石井 一成 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 繁永 晟 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 YG安田 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 渡部 聖弥 ライトフライ 3アウト
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OUT
西4-0楽
1番 西川 愛也 ライトホームラン 西武得点！ 西 4-0 楽
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OUT
西3-0楽
9番 古賀 悠斗 レフトホームラン 西武得点！ 西 3-0 楽
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OUT
8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 蛭間 拓哉 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 外崎 修汰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 3アウト
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OUT
Ｅ・ラミレス がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
3番 辰己 涼介 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 黒川 史陽 空振り三振 1アウト
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OUT
Ｅ・ラミレス がワイルドピッチ ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 振り逃げ ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 石井 一成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 渡部 聖弥 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 愛也 セカンドゴロ 1アウト
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