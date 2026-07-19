







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、同じナリーグ西地区に所属するサンフランシスコ・ジャイアンツとは長年のライバル関係にある。そのライバルに所属するルイス・アラエス内野手について、米メディア『クラッチポインツ』は引き抜きに動くべきと主張している。



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アラエスは2022～2024年にかけ3年連続で首位打者を獲得した実績を持つ左の好打者。今季も前半戦終了時点で、ナリーグ2位の打率.330をマークするなど活躍を続けている。



同メディアは「紙の上ではドジャース二塁は今季終了まで十分なプランが整っているが、あと1人の戦力を加えることでさらに盤石な布陣を築ける可能性がある。そうなれば、トミー・エドマン内野手は『究極のシックスマン』としてベンチからあらゆる役割を担い、その他の選手もそれぞれ守備固めやポジションの入れ替え要員として万全の態勢で控えることができる」と、今季はレギュラーが固まっていない二塁をテコ入れしたいと指摘。



その上で、「そこで浮上するのがアラエスだ。球界屈指の打力を持つ打者で、大谷の後を打つ2番打者として理想的な存在と言える。近年は守備面でも大きく成長を遂げているが、そうした総合力を考えると、ドジャースが抱える最大の補強ポイントを埋められる存在と言えるだろう。特に、内外野で再び故障者が出た場合でも、彼がいれば柔軟に対応できるという意味でもその価値は非常に高い」と主張している。











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