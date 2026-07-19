◆ 谷沢氏「先発で戻ってほしい」、岩本氏「また勇姿を見たい」

オリックス・山岡泰輔が19日、日本ハム戦で5月24日以来の一軍登板。2回20球・無安打1四球無失点の好投を見せた。

2カ月ぶりの復帰登板を果たした山岡について、19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「今後リリーフに行った方がいいか、それとも先発に戻った方がいいか」と問いかけると、解説の池田親興氏は「難しい所ですよね。投げる力もあるし、先発でちゃんと入ってくれる方が本当はチームとしてはありがたいんだと思うんですよ。だからそこで入ってくれればいいんですが、こうやって（リリーフで）使っていってこういうことをやってくれると、いろんな所で使える投手なので悩ましい限りだなと思う」と分析。もう1人の解説・谷沢健一氏は「本来先発ですよね。変化球も非常にいいものを持っているし、真っ直ぐもキレもありますし。そういう意味では先発で戻ってほしいなという感じはする」と語った。

岩本氏は「かつてしっかり成績を残している投手だけにね、またそんな勇姿も見たいですよね」と期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』