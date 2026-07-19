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読売ジャイアンツの石塚裕惺は19日、ロッテ浦和球場で行われたファーム交流戦 6回戦・千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。3回に先制ののタイムリーヒットを放った。







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若き大砲候補が、対応力の高さを見せた。0-0で迎えた3回の第2打席、一死二塁のチャンスで打席に立った石塚は、ロッテ先発・田中晴也の投じた外寄りのボールに逆らわず反応。コンパクトなスイングで逆方向へ弾き返し、先制点を呼び込む一打となった。











石塚は花咲徳栄高から2024年ドラフト1位で巨人に入団した高卒2年目内野手。昨季はファームで55試合に出場し、打率.327、3本塁打をマークするなど、1年目から能力の高さを見せつけた。



今季は一軍では3試合の出場で打率.091と苦しんだが、ファームではここまで28試合に出場し、打率.301、4本塁打、17打点と好成績を残している。



持ち前のパワーだけでなく、逆方向へはじき返す柔らかさも見せた今回の一打。次代の主軸候補が、ファームで着実にアピールを続けている。























【動画】これがドラ1の技術…！石塚裕惺、逆方向への巧みなタイムリー



DAZNベースボールのXより





対応力が光る✨️



逆らわずに逆方向へ弾き返した

石塚裕惺が先制タイムリー



⚾️ロッテ×巨人（ファーム）

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【了】