阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）


　


高校野球　最新情報

　滋賀大会は19日までに3回戦を終え、ベスト8が出そろった。近江や滋賀学園、綾羽、彦根総合などが準々決勝進出を決めている。
 
　18日の3回戦では、滋賀学園が近江兄弟社との接戦を4-3で制した。彦根総合も水口東に3-2で競り勝ち、ベスト8へ駒を進めた。
 
　滋賀短大付は草津を7-0で下し、7回コールド勝ち。立命館守山は甲西に6-3で勝利し、準々決勝進出を決めた。
 
　19日は、近江と光泉カトリックが延長タイブレークにもつれ込む激戦を展開。近江は11回表に先制を許したが、その裏に2点を奪い、2-1でサヨナラ勝ちを収めた。
 

　

 
　昨夏代表・綾羽は初回、能登川に4点を先行されたものの、2回以降に反撃。3回に逆転すると、その後も得点を重ねて7-4で勝利した。
 
　八幡商は八日市南に3-0で完封勝ち。彦根東は八幡を8-1で下し、ベスト8入りを果たした。
 
　この結果、滋賀学園、滋賀短大付、彦根総合、立命館守山、近江、綾羽、八幡商、彦根東の8校が準々決勝に進出した。
 
　準々決勝は21日に行われ、勝者は23日の準決勝へ進む。

　

 
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