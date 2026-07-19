







高校野球 最新情報



滋賀大会は19日までに3回戦を終え、ベスト8が出そろった。近江や滋賀学園、綾羽、彦根総合などが準々決勝進出を決めている。



18日の3回戦では、滋賀学園が近江兄弟社との接戦を4-3で制した。彦根総合も水口東に3-2で競り勝ち、ベスト8へ駒を進めた。



滋賀短大付は草津を7-0で下し、7回コールド勝ち。立命館守山は甲西に6-3で勝利し、準々決勝進出を決めた。



19日は、近江と光泉カトリックが延長タイブレークにもつれ込む激戦を展開。近江は11回表に先制を許したが、その裏に2点を奪い、2-1でサヨナラ勝ちを収めた。











昨夏代表・綾羽は初回、能登川に4点を先行されたものの、2回以降に反撃。3回に逆転すると、その後も得点を重ねて7-4で勝利した。



八幡商は八日市南に3-0で完封勝ち。彦根東は八幡を8-1で下し、ベスト8入りを果たした。



この結果、滋賀学園、滋賀短大付、彦根総合、立命館守山、近江、綾羽、八幡商、彦根東の8校が準々決勝に進出した。



準々決勝は21日に行われ、勝者は23日の準決勝へ進む。









【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】