プロ野球のドラフト会議の1巡目指名では、指名が重複した場合は抽選により当選した球団が交渉権を獲得できる入札抽選制度が採用されている。チーム、指名選手共にこのくじによって運命が決まると言っても過言ではないだろう。そこで今回は、阪神タイガースが交渉権を得られなかった選手をピックアップする。

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同リーグ入りで強敵に…3球団強豪エース

大瀬良大地

[caption id="attachment_273139" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの大瀬良大地【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：長崎日大高 - 九州共立大

・ドラフト：2013年ドラフト1位

昨季成績：23試合、7勝9敗、防御率3.48

ここまでプロ通算94勝を積み重ねている大瀬良大地。阪神タイガースが獲得を狙った1人だった。

高校卒業後は九州共立大に進み、圧倒的な成績を記録。2013年ドラフト会議では阪神を含めた3球団が大瀬良を1位指名し、最終的には広島東洋カープが交渉権を獲得した。

ルーキーイヤーから先発ローテーションに定着し26試合に登板。10勝8敗、防御率4.05の成績を残し新人王に輝いた。

2018年は開幕から安定した投球を続け、自己最多の15勝をマーク。最多勝と最高勝率のタイトルを獲得するなど、エースの働きを見せた。

その後は苦しむシーズンもありつつ、昨季は昨季は23試合、7勝9敗、防御率3.48の成績をマークした。

オフの手術を経て迎えた今季、ここまで白星は挙げられていない。ただ、この先も必ず大瀬良の力が必要になる場面はあるはずだ。

もし阪神が交渉権を獲得していれば、今頃はどういった成績を残しているのだろうか。

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