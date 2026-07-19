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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は今季、ウィル・スミス捕手の負傷離脱によって出場機会を増やしている。しかし、数々の騒動の中心になっていることから、ドジャースはラッシングの放出を検討するかもしれない。米メディア『ヤンクス・ゴー・ヤード』のアダム・ウェインリブ記者が言及した。



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もしラッシングがトレード市場に出た場合、獲得の候補となるのがニューヨーク・ヤンキースだ。ヤンキースは捕手不足に加え、チームに闘争心をもたらす存在も必要としている。



ドジャースでは相手選手や大谷翔平選手と問題を起こすラッシングだが、その強気な姿勢と感情を前面に出すプレースタイルは、ヤンキースに不足している激しさをもたらす可能性がある。



また、ラッシングにはテキサス・レンジャーズも関心を示しているとされ、タンパベイ・レイズも獲得競争に加わる可能性がある。その場合、ヤンキースはドジャースとの良好な関係を生かし、争奪戦で優位に立つことを期待するだろう。



争奪戦となる可能性があるラッシングについてウェインリブ氏は「もし彼が怒りを適切にコントロールできれば、ファンから愛される存在になるかもしれない。もし自制できなければ、ここ数年でヤンキースが獲得したどの選手よりも厄介な存在になってしまう」と言及した。













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