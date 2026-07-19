







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季前半戦で、先発陣に故障者や不振選手が相次いだ。後半戦へ向け、トレード補強でのテコ入れも選択肢に入ってくるところだが、フロント陣はじっくり状況を見極めてから判断を下す意向かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ドジャース先発陣は現在、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の2名が故障離脱中で、大谷も左膝に不安を抱えている。また、佐々木朗希投手やエメ・シーハン投手もなかなか調子が安定してきていない。



同メディアは「ドジャースにとって先発補強はもはや『ぜいたく品』ではなく、『必要不可欠な補強』になりつつある。その候補として最も注目されているのがタリック・スクーバル投手だが、現状を踏まえれば彼、あるいは他の先発の獲得に向けて、これまで以上に積極的に動く可能性が高まっている」と言及。



続けて、「ただし、そのような大型トレードがすぐに実現するわけではない。ドジャースはオールスターブレイク明けから約2週間かけ、スネルとグラスノーのリハビリ状況、そして大谷の状態を慎重に見極めた上で、大きな決断を下すとみられる」と指摘している。











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