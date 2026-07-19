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茨城大会は18日に4回戦が行われ、ベスト8が出そろった。常総学院や明秀日立、伝統校・水戸商、霞ケ浦などが準々決勝進出を決めている。



総学院は東洋大牛久に4-2で勝利した。初回に2点を先行されたが、2回以降は投手陣が相手打線を無得点に抑えた。4回に追いつくと、6回に勝ち越し、7回にも追加点を挙げて逆転勝ちを収めた。



土壇場で底力を見せたのは水戸商。今春の県大会準優勝校・水城に1-3とリードされて迎えた9回、打線がつながって一挙4点を奪い、5-3で試合をひっくり返した。



昨夏王者・明秀日立は、春王者・土浦日大との接戦を4-3で制した。3-2で迎えた9回表に追いつかれたものの、その裏に決勝点を奪ってサヨナラ勝ち。春王者を破り、ベスト8へ進出した。











霞ケ浦は下妻二に5-3で勝利。5回に一挙5点を奪うと、9回に3点を返されたものの、リードを守り切った。



常磐大は牛久に3-0で完封勝ち。鹿島学園は日本ウェルネス茨城を4-1、水戸葵陵は石岡商を4-1で下した。



茨城は境に3-1で勝利した。初回に先制すると、5回に2点を追加。相手の反撃を9回の1点に抑え、準々決勝進出を決めた。



この結果、常総学院、常磐大、鹿島学園、霞ケ浦、水戸葵陵、明秀日立、茨城、水戸商の8校が勝ち残った。準々決勝は20日に行われ、勝者は23日の準決勝へ進む。





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