







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。ファンやメディアの間ではやりすぎではないかという意見がある一方、理解を示しているライバル選手もいるという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「ロサンゼルスタイムズのビル・シェイキン記者は、今週のオールスター・メディアデーで複数選手に『もしドジャースがスクーバルを獲得したら、それは“過剰戦力”と言えるのでしょうか？』と質問した。これに対し、パドレスのスタークローザーであるメイソン・ミラー投手は『彼を獲得することが『戦力の過剰補強』だとは僕は思わない。野球はどんな試合でも、どちらが勝ってもおかしくないスポーツだから』と答えた」と言及。



続けて、「この件については、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手もミラーと同じ考えを持っている。同選手は『このスポーツでは、どれだけ戦力が充実していても十分ということはない。常にさらに強くなろうとし続けるものだ。だから、もしドジャースが彼を獲得したとしても、僕はその延長線上にある動きとして受け止めるよ』と述べた」と記している。



獲得が実現するかはまだこれからの話だが、現状がどうであれ強さを追及し続けるのは当然のことだという考えもあるようだ。











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