







高校野球 最新情報



広島大会は19日に4回戦が行われ、ベスト8が出そろった。今春の県大会を制した呉港をはじめ、広陵、広島商、崇徳などが準々決勝進出を決めている。



呉港は三次との接戦を2-0で制した。3回に先制すると、5回にも1点を追加。投げては先発・大越友翔が相手打線を完封し、春夏連続の県制覇へ一歩前進した。



広陵は広島市工に9-0で勝利。2回に先制すると、5回に3点、6回に4点を奪ってリードを広げ、7回コールドでベスト8入りを決めた。



広島商は6-1で尾道商に逆転勝ち。1点を追う6回に3点を挙げて逆転すると、7回に2点、8回にも1点を追加。終盤に打線がつながり、準々決勝へ駒を進めた。











崇徳は誠之館を3-1で下した。2回に先制し、6回にも追加点。7回に1点を返されたものの、その裏に再びリードを広げて逃げ切った。



呉は廿日市に11-3で勝利。広島国際学院は盈進を7-1、広島城北は廿日市西を11-3、福山は賀茂を8-1で下し、それぞれ8強入りを果たした。



この結果、呉港、市立福山、広陵、市立呉、崇徳、広島国際学院、広島城北、広島商の8校が準々決勝に進出した。



準々決勝は22日に行われ、勝者は26日の準決勝へ進む。







【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】