







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手は、トレード期限を前に市場最大の注目選手となっている。その中で、ロサンゼルス・ドジャースが表向き以上にスクーバル獲得へ関心を示している可能性があるようだ。米メディア『コンプレックス』のマット・バーク記者が言及した。



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スクーバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となるため、獲得球団にとっては数か月間のみ所属する可能性がある高額なレンタル選手となる。ただし、トレードで獲得した球団は、オフシーズンに長期契約を結ぶ争いでも有利な立場に立てる。



タイガースは、ア・リーグの最後のワイルドカード枠まで数ゲーム差につけている。それでも、ワールドシリーズ制覇の可能性やFA流出のリスクを考慮し、近日中にエースを放出する可能性が高いとみられている。



もしドジャースがスクーバルを獲得すれば、大谷翔平選手らと先発ローテーションを組み、ワールドシリーズ3連覇に大きく近づくだろう。そのため、あえて表面的には関心が薄いように見せているのかもしれない。



注目の集まるスクーバルの動向についてバーク氏は「ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手はまもなく先発ローテーションに復帰する予定だが、周知の通り、先発投手はいくらいても足りないものだ。また、ドジャースは充実した有望株を擁しており、これが大型トレードの実現を後押しする可能性がある」と言及した。













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