







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、二塁レギュラーをなかなか固定できない状況が続いている。候補の一人であるアレックス・フリーランド内野手の苦戦も原因の一つだが、米メディア『ドジャースネイション』は打撃面で改善が必要と奮起を求めている。



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大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、二塁レギュラーをなかなか固定できない状況が続いている。候補の一人であるアレックス・フリーランド内野手の苦戦も原因の一つだが、米メディア『ドジャースネイション』は打撃面で改善が必要と奮起を求めている。



同メディアは「ドジャースは投打ともに層の厚さでは他球団を圧倒している。しかし、その大半がシーズンを通して活躍している一方で、期待を裏切った選手も少なくない。期待外れの内容は様々だが、チームとしてはそうした選手たちの健康状態の改善、あるいは本来の実力を取り戻すことが求められている」としつつ、奮起が必要な選手として4名をピックアップ。



その内の一人にフリーランドを選び、「球団は彼を高く評価しており、これまで辛抱強く起用を続けてきたが、打撃面は全く精彩を欠いている。空振り率は29.3％と高く、MLB全体の下位24パーセンタイルに位置している。キケ・ヘルナンデス内野手が復帰すればレギュラーの座を譲ることになるだろうが。昨季も経験したように、ここから新たな故障者が出る可能性は決して低くない。そのため、彼には打撃面でのさらなる改善が求められている」と指摘している。











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