シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）


　


村上宗隆 最新情報

　シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆は18日（日本時間19日）、ロジャース・センターで行われたトロント・ブルージェイズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場。4回の第2打席で、フェンス直撃の二塁打を放った。
 

　

 
　0-0で迎えた4回、この回先頭の2番・村上に打席が回った。
 
　相手先発のシェーン・ビーバーが投じたナックルカーブを捉えると、大きな打球が左翼フェンスに直撃。あわやホームランかという当たりの二塁打となった。
 
　しかし、後続が打ち取られて得点ならず。チームはブルージェイズ投手陣を打ち崩せず、0-1で完封負けを喫した。
 
　村上はこの試合、3打数1安打。右太もも裏の肉離れから復帰後、2試合連続安打とした。
 
　ここまでの村上の成績は、62試合の出場で打率.234、20本塁打、42打点となっている。






  


　


【動画】エグいパワー…村上のフェンス直撃二塁打がこちら！
MLB Japanの公式Xより
 

　

 

💥 もう少しでホームラン！
レフトフェンス直撃のツーベース

4回表の先頭で二塁打を放ち、チャンスを作る👏
今日は1安打1四球の活躍を見せ
後半戦スタートから2試合連続安打です🔥

— MLB Japan (@MLBJapan)

 
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【了】