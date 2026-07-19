







村上宗隆 最新情報



シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆は18日（日本時間19日）、ロジャース・センターで行われたトロント・ブルージェイズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場。4回の第2打席で、フェンス直撃の二塁打を放った。











0-0で迎えた4回、この回先頭の2番・村上に打席が回った。



相手先発のシェーン・ビーバーが投じたナックルカーブを捉えると、大きな打球が左翼フェンスに直撃。あわやホームランかという当たりの二塁打となった。



しかし、後続が打ち取られて得点ならず。チームはブルージェイズ投手陣を打ち崩せず、0-1で完封負けを喫した。



村上はこの試合、3打数1安打。右太もも裏の肉離れから復帰後、2試合連続安打とした。



ここまでの村上の成績は、62試合の出場で打率.234、20本塁打、42打点となっている。

























【動画】エグいパワー…村上のフェンス直撃二塁打がこちら！

MLB Japanの公式Xより













💥 もう少しでホームラン！

レフトフェンス直撃のツーベース



4回表の先頭で二塁打を放ち、チャンスを作る👏

今日は1安打1四球の活躍を見せ

後半戦スタートから2試合連続安打です🔥

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【了】