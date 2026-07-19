打った瞬間の完璧な当たり…！広島、”17年目のプリンス”が5号ソロホームラ…









広島東洋カープの堂林翔太は19日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム・リーグ 西地区の福岡ソフトバンクホークス戦にて第5号ホームランを記録。今季の一軍初昇格へアピールを見せた。







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堂林は中京大中京高から2009年ドラフト2位で広島に入団した内野手。高校時代には甲子園で全国制覇を経験し、プロ入り後も長打力を武器に一軍で活躍してきた。











初回にソフトバンクが髙橋隆慶の先制タイムリー、広島は6回に久保修がタイムリーを放ち、1-1と均衡した展開で進んだこの日の試合。



同点のままで9回を迎え、バッターボックスにはまだ今季一軍昇格のないベテラン・堂林翔太。



ソフトバンク・大竹風雅が投じた3球目のストレートを逃さず捉えると、打球は鋭くレフト方向へ。完璧な当たりはそのままスタンドへ飛び込み、ファーム第5号本塁打となった。



ファームでは41試合の出場で打率.207と苦しむも、5本塁打、21打点と長打力は示している。



プロ17年目を迎えたプリンスだが今季も一軍の舞台で輝くことは出来るのか、今後の打撃内容に注目が集まる。























【動画】打った瞬間の完璧な当たり…！堂林翔太の豪快ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













鯉のプリンス



完璧な一撃がレフトへ

堂林翔太 ファーム第5号ホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

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【了】