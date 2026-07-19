○ ロッキーズ 10－3 レッズ ●

＜現地時間7月18日 クアーズ・フィールド＞

コロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）が現地時間18日、本拠地でのレッズ戦に先発登板。7回途中3失点という投球で今季9勝目を挙げた。

6月26日以来の復帰登板となった菅野はわずか17球で初回から2イニング連続の三者凡退と好スタート。3回表には8番トレビノの2号ソロで1点を失ったが、打線が3回終了時までに大量8得点を援護した。

4回表は先頭打者ブレディに安打を許したものの、続く4番スティアを初球で遊ゴロ併殺に打ち取った。5回表にも8番トレビノに3号ソロを浴びたが、大崩れすることなく6回表は2番スチュワートからの好打順を三者凡退。8点リードの7回表、一死二塁とした場面で投手交代となった。

菅野は6回1/3、77球を投げて6被安打、無四球、3奪三振、3失点という内容で、6月20日のパイレーツ戦以来となる白星をマーク。今季成績を9勝4敗、防御率4.76とし、2年連続の2桁勝利に王手をかけた。

ロッキーズは4番T.J.ラムフィールド飛距離456フィート（約139メートル）の特大13号を放つなど4安打、4打点の大活躍。前半戦からの連敗を「3」でストップさせた。