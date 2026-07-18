







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、戦力層の厚さに阻まれて今一つ出番に恵まれていない選手がいる。ライアン・ウォード外野手はその筆頭格だが、シーズンも後半戦に入り、いよいよトレード放出が現実味を帯びてくるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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マイナー通算156本塁打を誇るウォードは今季4月下旬、フレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴い、待望のメジャー初昇格を果たすも数日で降格に。その後、テオスカー・ヘルナンデス外野手の故障離脱により5月末に再昇格したが、18試合、打率.204、3本塁打、11打点と結果を残せず再降格している。



同メディアは「ドジャースはたとえオールスター級の選手を数人欠いたとしても、なお球界最高のチームであり続けられるだけの層の厚さを誇っている。とはいえ、だからこそ一つの疑問も浮かび上がる。将来を見据えて強固なファームを維持しながら、どのように戦力を強化していくのかという点だ」としつつ、トレード期限までに放出の可能性がある選手として、ウォードを含めた3名を選出。



ウォードについては、「以前から高く評価されてきた長打力を発揮した一方、その真価を引き出すには、他球団でレギュラーとして出場できる環境が必要なのかもしれない。ドジャースでそうした役割を得るのは現実的ではないため、新天地へ移る可能性が高い選手の一人と言えるだろう」と指摘している。











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