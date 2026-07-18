







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇に必要な戦力をすでに備えているが、さらに勝利を確実なものにする大型補強へ動くかもしれない。その候補としてデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手が挙がり、獲得に必要な放出案が挙げられた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のリカルド・サンドバル記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手を筆頭に、先発ローテーション、救援陣、打線、スター選手、選手層、経験のすべてを兼ね備えている。メジャー最高成績で前半戦を終えたものの、球界最高とも評されるスクーバルを獲得し、ほぼ倒すことのできない球団をつくる可能性がある。



そこで、もしスクーバルが市場に出た場合にドジャースが放出すべき選手として、エメ・シーハン投手、リバー・ライアン投手、ザイア・ホープ外野手が挙げられた。



しかし、現在の戦力で十分にワールドシリーズ制覇を狙えるドジャースなだけに、積極的な補強に動かないことも考えられる。その際は、タイガースに提示する選手をさらに絞るかもしれない。



注目の集まるドジャースの動向についてサンドバル氏は「もしドジャースがスクーバル獲得に動くとしても、提案されたほど大胆な見返りは必要ないだろう。投手1人とホープを放出する程度が、球団が望む範囲に近いかもしれない」と言及した。













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