







昨オフ、横浜DeNAベイスターズの高見澤郁魅は、チームの中心選手である牧秀悟との自主トレに参加した。身近で触れたトップレベルの技術と体力は、プロ3年目を迎えた20歳に大きな刺激を与えたという。打撃や守備と向き合う中で、高見澤がたどり着いたのは「深く考えず、とにかく浅く」という独特な考え方だった。DeNAのファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」で、牧から得た学びと成長への思いを聞いた。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：高見澤郁魅

埼玉県出身の20歳内野手。高校時代は強豪・敦賀気比高でプレーし、甲子園に3度出場を果たした。2023年育成選手ドラフト1位でDeNAに入団すると、プロ1年目からファームで打率.250超の数字を残し、高卒3年目の今季は打率3割超をマーク。支配下契約に向けて、アピールを続けている。







「衝撃を受けました」牧秀悟から感じたトップレベルの凄さ

[caption id="attachment_274881" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・高見澤郁魅【写真：編集部】[/caption]











昨オフ、育成選手として3年目を迎える横浜DeNAベイスターズの高見澤郁魅は、チームの看板選手である牧秀悟と鹿児島で自主トレを行っている。高見澤にとって、牧と過ごす初めての長い時間。そもそも何故、牧に自主トレの同行を申し出たのだろうか。



「昨年、牧さんが怪我でファームにいたときにお願いしてみたら、快くOKをいただきました。そのとき僕はセカンドを守る機会が多くて、チームのセカンドといえば牧さんでしたから、どんな感じでトレーニングをしているのか興味があったんです。もちろんバッティングも素晴らしい選手ですし、吸収できることは多いのではないかと」



今季、ファームで打撃好調の高見澤。その要因については何点か前述したが、メカニックの部分で牧から大きな学びがあったと言う。



「牧さんは右打者なので右手なんですけど、バットを握ったときの上の手の使い方が重要だと。僕の場合は左手になりますが、上の手の強さが重要で、それがあるからボールに押し負けないことを学んだんです」



高見澤は納得した表情でつづける。



「左手の強さで逆方向に大きな打球が打てるようになりました。あとミートの瞬間、レフト前に落とせればいいなと判断したとき、最後に左手を使えるようになったのは大きいと思います」



大きな学びがあった一方、DeNA入団から5年以上、トップシーンを駆けつづける牧の存在感は、身近で見たがゆえに強烈な印象だった。



「野球をしている姿を見ているだけでも説得力がありましたし、これが一軍のトップレベルなんだなって感じました。とにかく技術はもちろんなのですが、体力がすごいですし、その身体の強さには衝撃を受けましたね。一緒に自主トレをして、僕も何とか耐えることはできたのですが、耐えるだけで精一杯で、果たして効率的に身に付いたのかは疑問です。牧さんは、レベルの高い練習をつづけられる体力が本当にすごいんです」



そして牧の人間性の話におよぶと、高見澤の頬がゆるんだ。



「普段はふざけているというかユーモアがあって、めちゃくちゃいい人ですし、格好いい先輩だと思っています。背中を追っていきたい存在です」



牧という偉大な先輩に大いに刺激を受け、高見澤は成長していく。



さて現在、高見澤はチーム事情もあってファーストを守る機会が多い。サードとセカンドもできるが、守備に関してはどのように思っているのか。





「まず野球は守備」複数ポジションで得た新たな学び



「まず野球は守備だと考えています。まず守れて、それがあって初めて打てる。今はファーストを守る機会が多いんですけど、学生時代からサードにはこだわりを持っているので、将来的にはサードを守りたいと考えています。ただファーストも非常に難しいポジションですし、あらゆる意味で勉強になっています。見える景色は違いますし、打球への対応や、セカンドとのやり取り、投内連係なども難しいですし、なにより今はファーストのありがたさを身に染みて感じています」











進藤達哉二軍守備走塁戦術・育成コーチからはどのようなアドバイスを受けているのだろうか。



「あまり固くなるなと言われています。進藤コーチからすれば、もっと守備を、という話なので課題を埋めていけるように努力していきます。守備もバッティングと一緒で、いい意味で考えず、簡単に、ということが理解できるようになれば、もっと上手くなるのではないかと思っているんです」



考えることにとらわれず、感じて、思うがまま身体を自在に動かす。非常に難しいことではあるが、打撃や守備においても、これが壁を突破する秘訣なのではないかと高見澤は感じている。







野球はやればやるほど「逆に浅くなっていく」

[caption id="attachment_274882" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・高見澤郁魅【写真：編集部】[/caption]











「誤解を恐れずに言えば、深く考えず、とにかく浅く。あくまでも練習では考えに考えますけど、試合においては簡単に捉える方がいいんじゃないかと、3年目になって気づいたんです。上の人たちを見るかぎり、その裏には考えがあるのでしょうが、見れば見るほど簡単に野球をやっている印象なんです」



矛盾はあれど、シンプルさのなかに真実があるのではないかと高見澤は読んでいる。



「だから野球というのは、やればやるほど奥深いのではなく、逆に浅くなっていくような気がするんです」



言い得て妙だが、言わんとしていることはわからなくはない。それが野球をプレーすることの面白さなのかもしれない。



高見澤という選手と接して感じるのは、その性格や思考は、他の選手とは一線を画すということだ。とても独特で面白い。



そもそも経歴を見ても、オリックス・ブルーウェーブでプレーした元プロ選手の高見澤考史氏を父に持ち、幼いときはゴルフと野球を並行してやっていた。中学時代までは主に父が運営する野球教室で指導を受け、その後、知人の紹介で敦賀気比高等学校に入学。名門で1年からベンチ入りをし、サードのレギュラーとして甲子園にも出場している。いわば本格的に野球を始めて6年程度しか経っておらず、そのポテンシャルはまだまだ秘めたものがあるように感じてならない。



今後を見据え、高見澤は言うのだ。



「自分が理想とする野球人に一歩でも近づけるようにしたいです。ただバッティングはまだまだ足りない部分はありますし、守備ではできないことも多くあります。そこを埋めながら日々を過ごしていきたい。努力をすることも大事ですが、やっぱり感覚の部分も重要だと思うので、そこを念頭に置きながら1日1日、取り組んでいきたいと思います」



結果がすべてのこの世界。五感を研ぎ澄ませた高見澤が果たしてどのような突破力を見せてくれるのか、楽しみに待ちたい。



（取材・文：石塚隆）



【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】