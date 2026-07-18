







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手が打撃不振から抜け出せないまま前半戦を終えた。現段階では大型契約には到底見合っていない状況だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』も厳しい論調を展開している。



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ドジャースは昨オフ、4年2億4000万ドルという大型契約を用意してタッカー争奪戦を制した。しかし、迎えた今季は前半戦終了時点で91試合、打率.244、7本塁打、47打点といった数字にとどまっている。



同メディアは「ドジャースは今季前半戦を通じて、予想外の活躍を見せた選手もいれば、期待を裏切った選手もいた。ここでは前半戦終了時点での最大のサプライズと、最大の失望をそれぞれ振り返る」としつつ、タッカーを最大の失望に選出。



「今季のドジャースにおいて、彼以上に期待を裏切った選手はいない。メジャー全体を見渡しても、彼ほど失望を招いた選手はほとんどいないと言えるだろう。成績だけを見れば『今季最大の失望』と断じるほど悪い数字ではないが、大型契約を背負う選手として求められている水準を考えれば、この評価もやむを得ない。ドジャースが昨オフに彼を獲得した際には、『強豪がさらに戦力を積み上げた』と受け止められた。ところが実際には、打撃はほぼ平均的な成績にとどまり、守備でもリーグ平均を大きく下回る内容となっている」と厳しく指摘している。











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