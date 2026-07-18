







吉田正尚 最新情報



ボストン・レッドソックスの吉田正尚は17日（日本時間18日）、タンパベイ・レイズとのダブルヘッダーの第1試合に「5番・DH」でスタメン出場。4回に今季4号本塁打を放つなど、3安打の活躍を見せた。



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吉田は2回の第1打席で二塁打を放ち、チームの先制に貢献。レッドソックスが2-0とリードして迎えた4回、先頭打者として第2打席が回ってきた。











相手先発のグリフィン・ジャックスが投じた高めのストレートを捉えると、大きな打球が右翼ポール際に着弾。吉田の今季4号ホームランで、3点差とした。



吉田は6回にも安打を放つなど、この試合3安打1打点の大活躍。レッドソックスは10-0で圧勝し、今季成績を47勝47敗としてア・リーグ東地区3位につけている。



吉田の今季成績はこの試合を終えた時点で、62試合の出場で打率.273、4本塁打、17打点、2盗塁となっている。

























【動画】右翼ポール際へ！吉田の4号ホームランがこちら

MLB Japanの公式Xより













💥 第4号ソロホームラン！

後半戦の初戦で幸先のよい1発🔥



ヤンキースとのダブルヘッダー1戦目

高めの速球をライトポール際へ👏

この試合3安打で10-0の大勝に貢献しました💪

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【了】