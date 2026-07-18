









7月、MLBオールスターゲームが開催されたフィラデルフィアを訪れた。夫の加藤豪将がブルージェイズのスタッフとして参加したため、私も家族として現地に帯同した。そこで目にしたのは、球場の中だけでは収まらない熱狂だった。街も、ホテルも、行政も一体となって作り上げた、MLBオールスターの“異次元のスケール”とは。（文・Chika Katoh）



独立250周年、なぜ舞台はフィラデルフィアだったのか

[caption id="attachment_275330" align="alignnone" width="1200"] シチズンズ・バンク・パークのビジョンに映る村上宗隆【写真：Chika Katoh】[/caption]











そもそも、なぜアメリカの独立とフィラデルフィアが結びつくのか。



当時、フィラデルフィアは13植民地で最大の都市であり、北と南のちょうど中間に位置していた。だからこそ、各植民地の代表が集まる大陸会議の開催地に選ばれた。



そして1776年7月4日、この街の議事堂、現在のインディペンデンス・ホールで、独立宣言が採択された。



アメリカという国が生まれた場所。それがフィラデルフィアだ。



1976年の建国200周年の時にも、この街はオールスターゲームを開催している。50年後の250周年に再びここへ戻ってくる――MLBにとって、これ以上ふさわしい舞台はなかったのだろう。





球場の外まで異常な熱気…街全体がオールスターだった



通りに出ると、至る所にオールスターのフラッグと装飾。



「ALL STAR GAME 2026」の青いバナーの隣には、「PHILADELPHIA 250」の旗が並んで揺れている。野球の祭りと、建国250周年の祝祭が、同じ街灯の上で肩を並べていた。



たった数日間のイベントのためとは思えないほど、街そのものがお祭りの舞台へと姿を変えていた。



[caption id="attachment_275332" align="alignnone" width="380"] 街中にあるオールスターのフラッグと装飾【写真：Chika Katoh】[/caption]













まず訪れたのは、ペンシルベニア・コンベンションセンターで開催されていた「オールスターVillage」。



巨大なサインボールとバットの展示、最新の野球体験ブース、歴代スター選手にまつわる企画、フィリーズOBのトークショー。子どもから大人まで、一日中いても飽きない密度だった。



チケットがなくても、球場に入らなくても楽しめる。日本の野球イベントとはまた違うスケールを、いきなり突きつけられた気がした。



[caption id="attachment_275333" align="alignnone" width="380"] 巨大なサインボールとバットの展示【写真：Chika Katoh】[/caption]





今回、私は選手やスタッフが宿泊するホテルにも家族として滞在した。驚いたのは、そのホテルがオールスター出場選手とスタッフ、そしてその家族のためだけに貸し切られていたことだ。



ロビーはオールスター仕様の装飾に包まれ、館内には記念展示がいくつも並ぶ。朝食ビュッフェも驚くほど充実していた。一歩も外に出なくても、ここがオールスターの中心なのだと分かる。この数日間のためだけに、ひとつのホテルがまるごと作り替えられていた。



[caption id="attachment_275331" align="alignnone" width="380"] ホテルの館内にある記念展示品【写真：Chika Katoh】[/caption]





そして球場へ向かうと、熱気はさらに増した。



オールスター限定グッズ売り場には、朝から長蛇の列。私も記念にパーカーを買おうと思っていたのだが、気付いた頃にはすでに完売していた。



「後で買えばいいか」は、このイベントでは通用しない。 身をもって学んだ教訓である。



ホームランダービーでは、各球団を代表するスターの一打ごとに球場全体が沸いた。翌日のオールスターゲームも、子どもから大人まで誰もが野球そのものを楽しんでいて、まさにMLB最高のお祭りという空気だった。





わずか5日間のために…7年と巨額予算が動いていた



あとで知って驚いたのは、この街がオールスターの開催地に決まったのが、2019年4月だったということだ。



しかも、その発表が行われた場所は独立記念館の前。「250周年の年に、独立宣言が採択された街で」という物語は、7年も前から始まっていたことになる。



ペンシルベニア州はこのイベントのために約665万ドルを投じ、フィラデルフィア市は、ワールドカップなども含む独立250周年関連イベント全体の予算として1億2000万ドル超を計上した。そのうち約7000万ドルが警察・消防・危機管理に充てられている。MLBとフィリーズも、地域への「レガシー事業」として550万ドル以上を投資している。











イベント期間は7月10日から14日までの5日間。訪れた人はおよそ10万人、ホテルの延べ宿泊は3万室を超えると見込まれていた。



たった5日間、その中心にある2日間。そのために、7年分の会議と、莫大な予算、そして数え切れない人の手が動いていた。



球場の中で見えるのは、ほんの一部でしかない。装飾を吊るした人、バナーを一本ずつ立てた人、朝食会場を毎朝整えた人、交通を捌いた人、街角で道案内をした人。誰の名前も表には出ないけれど、その一人ひとりの積み重ねが、あの数日間を成立させていた。



そして、私が一番驚いたのは、オールスター翌日の街だった。











[caption id="attachment_275352" align="alignnone" width="1200"] シチズンズ・バンク・パークで開催されたMLBオールスター【写真：Getty Images】[/caption]



















10万人の熱狂が消えた翌朝…街に戻った静けさ



あれほど賑わっていたホテルのロビーも、朝食会場も、街中も、まるで何事もなかったかのように静けさを取り戻していた。数日前までの熱狂が、嘘のようだった。



10万人が一気に街へ入り、そして一気に街から出ていく。潮が満ちて、引いていくように。エレベーターの待ち時間も、通りの人の密度も、聞こえてくる言語の数も、一晩で元に戻っていた。



だからこそ、はっきりと感じた。この街は、この数日間のために本気で準備し、本気で盛り上げ、本気で世界中の野球ファンを迎えていたのだと。











球場だけではない。ホテルも、街も、行政も、ファンも。7年をかけて、すべてが一つになって、オールスターというイベントを作り上げていた。



MLBは、ただ野球の試合を開催しているわけではない。街全体を巻き込み、人々を楽しませ、地域に何かを残す。ひとつの巨大なエンターテインメントとして成立している。



今回のオールスターで、そのスケールの大きさを改めて実感した。



野球を見るだけでは知ることのできない景色が、そこにはあった。そして、この舞台の内側を少しだけ覗くことができたことは、私にとっても忘れられない経験になった。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】