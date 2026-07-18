職場の先輩や上司に食事をごちそうになる機会がある人も多いでしょう。素直に「ありがとうございます」と言う人もいれば、「いえ、大丈夫です」と遠慮する人もいて、受け止め方は人それぞれです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、先輩が思わず驚いた後輩の反応を描いたエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「後輩が先輩の奢りを渋った理由は?」

先輩と後輩で食事を終え、会計へ。後輩が支払おうとすると、先輩は「今日は奢るよ」と声をかけます。

ところが、後輩はすぐに奢ってもらわず、どこか迷っている様子。

さて、後輩が奢られることを渋った理由は何だったのでしょうか?

① キャッシュレス決済のポイントを貯めたいから

② 「後輩ができたら奢ってやれ」と言われるのが嫌だから

③ 自分のほうが給与が高いから

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✅後輩が渋った本当の理由は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

世代や立場が違うと、「気遣い」の形も変わる!?

相手を思ってかけた一言でも、受け取る側の価値観によって反応はさまざまです。特に、「奢る」「奢られる」のやりとりの際は、価値観の違いが出やすいもの。

今回のZ世代の後輩は、「年齢の差」よりも「収入の差」を気にしているようでした。

▶なお、今回の答えは③ 自分のほうが給与が高いから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!