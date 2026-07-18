三井不動産とはいむるぶしは、沖縄県八重山郡のビーチリゾートホテル「はいむるぶし」において、リニューアル1周年となる2026年7月15日に最上位客室「オーシャンフロント・プールヴィラ」全8室を開業した。

同ヴィラは専有面積123㎡を誇り、幅約10mの大開口から世界自然遺産・西表島を望む高台に位置する。室内は自然素材の温かみを感じるインテリアで統一し、テラスには一年中利用できる温冷水プライベートプールを完備した。

一年中快適に楽しめる温冷水プライベートプール

朝食はその日の気分に合わせ、プライベートプールで楽しむフローティングブレックファスト、インルームダイニングで味わえるアメリカンブレックファスト・和定食・島野菜使用のヘルシーブレックファストなどから選択できる。

ヴィラ限定 フローティングブレックファスト(インルームダイニング)

夕食にはあぐー豚と近海魚のしゃぶしゃぶを客室で味わう限定メニュー等を用意する。客室内チェックインやミニバーサービス、専用車送迎などの特典もあり、オプションで石垣港からのプライベートクルーズも選択できる。

ヴィラ開業に合わせ、小浜島の豊かな緑を望む24時間利用可能な「The Fitness Studio」やキッズルームを新設し、新ビュースポット「ゆうひの丘」も整備した。サンセットの時間も美しい「Quiet Pool」や海を望む「The Spa」トリートメントルーム、自然との一体感が楽しめる「SAUNA BLOCK」も利用できる。

小浜島の緑を望む「The Fitness Studio」

また、開業を記念した特別宿泊プランや、対象客室が30%OFFとなる2泊以上の宿泊日限定プランも用意している。