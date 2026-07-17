千葉ロッテマリーンズは、7月17日に京成千葉駅西口前広場で開催された千葉海上保安部・千葉県警察本部主催の「夏の事故ゼロキャンペーン官民合同街頭啓発活動」に協力し、球団マスコットのマーくんと球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!のMIKU（ミク）が参加して、水辺の事故防止に向けた啓発活動を行ったことを発表した。

本イベントは、夏季に増加する海難事故や水難事故の防止を目的として実施されました。会場では海や川などの水辺で行われる海水浴や釣りなどのレジャーにおいて事故を防ぐための5つのポイントとして、「ライフジャケットを着用する」「立入禁止区域内に入らない」「天気予報や体調を考慮し、無理をしない」「ライフセーバーのいる海水浴場で遊ぶ」「子供から目を離さない」が紹介。

開会式に参加したマーくんとMIKUは、来場者に対し、水辺で安全に楽しむことの大切さを呼びかけた。またイベント内では、夏休み期間中に多くの方にプロ野球観戦を楽しんでいただくことを目的として、『2026 SUMMER ENJOY 特別招待』を発表。

本イベントに参加したマーくんとMIKUのコメントは次の通り。

＜マーくん コメント＞「夏休みは楽しいイベントがたくさんあるけれど、安全が一番大事だよ！ライフジャケットを着たり、危険な場所には近づかなかったり、みんなでルールを守って楽しい夏休みを過ごそうね！楽しい夏休みも安全があってこそだよ！元気いっぱいの姿でZOZOマリンスタジアムに遊びに来てね！」。

＜MIKUコメント＞「夏は海や川など水辺で過ごす機会が増える季節ですが、今回の活動を通じて、事故を防ぐためには一人ひとりが安全を意識することが大切だと改めて感じました。楽しい夏の思い出をつくるためにも、水辺ではルールを守り、安全に過ごしていただきたいです！」。

また、本日会場で発表された『2026 SUMMER ENJOY 特別招待』の概要は次の通り。

＜2026 SUMMER ENJOY 特別招待 概要＞

対象：どなたでも応募可能（マリーンズID登録が必要）。

対象試合：8月21日 北海道日本ハム戦（18時00分試合開始）、8月25日 福岡ソフトバンク戦（18時00分試合開始）、8月26日 福岡ソフトバンク戦（18時00分試合開始）、8月27日 福岡ソフトバンク戦（18時00分試合開始）、計4試合。

招待人数：各試合100名程度。

応募内容：1申し込みにつき2席まで招待に応募可能。あわせて4席まで優待価格で購入応募可能。

応募期間：7月17日～8月2日。

応募方法：特設サイトより応募（https://m-ticket-rsv.marines.co.jp/2026enjoy/）

【拡大写真】マーくん、MIKUが夏の事故ゼロキャンペーンに参加！

[caption id="attachment_275307" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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