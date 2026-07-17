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17日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはブライアン・マタ投手を一軍登録から抹消した。







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16日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に約3カ月ぶりの先発登板。











最速157キロのツーシームを武器に6回途中1失点、被安打わずか1と力投を見せたが、来日初勝利には一歩届かず降板した。



1週間登板機会がないため、今回は一度登録を外れる見込みとなる。



マタはベネズエラ出身の27歳。マイナーリーグを経て今季から巨人に加入した助っ人右腕で、今季はここまで4試合の登板で防御率2.79を記録している。



4月下旬に一度は先発ローテーション争いに敗れて二軍降格を経験したが、腐ることなく調整を続け、この日の投球で状態の良さを示した。



後半戦でのローテーション定着に向け、勢いをつける登板となった。





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【了】