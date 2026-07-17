「洋画は字幕派？吹き替え派？」日向坂46髙橋未来虹＆松尾桜が討論対決！勝ったのはどっち!?

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。7月10日（金）の放送は髙橋と松尾の2人でお届け！ 本記事では、松尾の新コーナー「桜の不毛な討論会！」をおこなった模様を紹介します。松尾：ここからは、私の新コーナーをやってみたいと思います！松尾：私が「やりたい！」と言って実現したコーナーなんですけども、リスナーさんがお題を送ってくださっているので、メンバーと徹底討論していきます。今回は、初めてキャプテンと討論いたします！髙橋：私も楽しみ！松尾：おそらく、アイドルならではの不毛な討論が繰り広げられると思いますが、皆さんは、温かい気持ちで聞いてくださるとうれしいです。ルールですが、メールに書いてある討論ワードを「せーの！」で言ってバラけたら討論開始。同じワードを選んだら、そのメールは残念ながらパスにさせていただきます。2分間くらい討論してゴングが鳴ったら終了。どちらがうまく説明できたかを番組スタッフ全員でジャッジしていきます！髙橋：なるほど！ 私も多分、こういうの好きなの。だから、気を遣わないで自分の主張を絶対に曲げないで！松尾：分かりました、ガツガツいきます！＜リスナーから届いたお題＞「洋画を観るなら字幕派？ それとも吹き替え派？」松尾：ああ～。髙橋：なるほど……。松尾：決まりました。髙橋：いくよ、せーの！髙橋：吹き替え派！ / 松尾：字幕派！髙橋・松尾：おぉ～（笑）!!髙橋：キタ～！松尾：早っ（笑）！髙橋：（先に）どうぞ。松尾：え、いいんですか？髙橋：意見を聞こうじゃないか。松尾：私は絶対に字幕派なんです。先日、観に行かせていただいた作品も字幕で観ました。これは、演技をしてくださる俳優さんの生の音を聞きたいっていうのが私の考えなんです。吹き替え版の声優さんの声も聞きたいんですけども、やっぱり、撮った姿を私は感じたいというか。髙橋：なるほど。松尾：はい、あと英語の勉強にもなります。「この日本語を英語で言うとこうなるんだ」ってすごく考えられるので、昔から私は字幕派です！髙橋：それで言うと、私は映画に何を求めるかというと、大画面で観る“映像美”なの。そうなると、字幕で観た場合、一番に目を通さなきゃいけないのは（字幕が出る）画面の下の部分。それを絶対に読まなきゃいけないから、「何か見落としがあるんじゃないか」とか思っちゃうの。松尾：なるほど。髙橋：そう。（演者の）表情の機微とかを観たいって絶対に思うタイプだから、耳はフリーダムでいたいというか。映像を楽しみつつ、耳だけは情報を素早く得られる状況が私は好ましいので、わりと吹き替えが多いです。でも分かるの、俳優さんの声を尊重したい気持ちもめっちゃ分かるんだけど、私は活字を読むよりかは耳、音として（情報を）得たいし、声優さんも豪華だったりするじゃん？松尾：はい、本当に豪華です。髙橋：もはや「その声優さんの声が好き」みたいなのもあったりするので。松尾：ああ、確かに……。――カンカン！（終了のゴング）松尾：それでは、ジャッジしていきたいと思います。ではまず、字幕派の方は手を挙げてください！ お、お……？髙橋：1、2、3……。松尾：ヤバい……。髙橋：今見える限りでは3名の方が手を挙げていらっしゃいます。松尾：ありがとうございます。それでは、吹き替え派の方！髙橋：1、2、3、4……5！松尾：うわぁ～！髙橋：よし！ ということで、今回の討論は吹き替え派の髙橋の勝利でございます！ ちなみに（スタッフの）皆さんは元々どっち派ですか？ この討論を聞く前は字幕派だったよっていう方いらっしゃいますか……えっ!?松尾：ウソ!?髙橋：これはうれしい結果！ 討論前、スタッフさんご自身の判断だと字幕派が非常に多かったようです。松尾：結構多数でしたね。そっかぁ、じゃあ動かされちゃったんだな。髙橋：私がさっき言った「表情の機微」というワードがキーだったみたいです（笑）。松尾：難しい言葉（笑）。髙橋：その言葉を選んで良かった！松尾：いやぁ悔しい！ 押し負けちゃいました。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46