







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは前半戦終了時点で、山本由伸投手はチームトップタイの17試合に先発登板している。今季もここまでは順当に先発ローテーションを守ってきているが、デーブ・ロバーツ監督はその耐久性に感心しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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山本は昨季ワールドシリーズ最終戦までフル回転したこともあり、今季は反動が来るのではと心配する声も少なくはなかった。ただ、ここまでは17登板、9勝6敗、防御率2.85と好成績をマークしており、後半戦もローテの軸として活躍が期待されている。



同メディアは「山本はドジャースで常に安定した投球を続けている。契約当初は小柄な体格であることから、シーズンを通して健康を維持できるのか懸念する声もあった。だが、ルーキーイヤーには長期離脱を経験したものの、その後はチームの『イニングイーター』としての地位を確立。この2年間は1試合平均6イニング以上を投げる頼れる先発へと成長している」と言及。



合わせて、「彼は本当にタフな選手だ。あの体格を見ると、『これだけの登板数や負担に耐えられるのか』と思う人もいるだろう。私も2025年の登板負荷を経た後、彼がどのような反応を見せるのかという質問を何度も受けてきました。それでも彼は、変わらず安定した投球を続けている。驚きはしていないし、本当に感心している」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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