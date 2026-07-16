「中心的存在」村上宗隆ら打撃好調で首位維持！　3年連続100敗から脱却へ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は今季ここまで20本塁打を放ち、チームのプレーオフ争いを牽引する存在となっている。この勢いのまま、同球団がポストシーズン進出を成し遂げるかどうかを、米メディア『ドラフトキングス』が分析した。

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村上に加え、ミゲル・バルガス内野手とトリスタン・ピーターズ外野手もオールスターに選出されており、球団からは3人がオールスターの舞台に立っている。



バルガスは打率.245、出塁率.355、長打率.493の成績に21本塁打、20二塁打を記録し、2024年に121敗を喫したチームからの劇的な復活を印象づけた。



村上に関しては、259打席で打率.232、出塁率.371、長打率.540、20本塁打という成績を残している。



それを踏まえ、同メディアは「村上はチーム内でのリーダーシップでも高く評価されており、中心的存在になっている」と評価した。



打線から3人が名を連ねたオールスター選出は、ホワイトソックス打線の充実ぶりを象徴する結果ともいえる。



一方で投手陣には課題も残る。











チーム防御率は4.12で、先発を中心に例年とは異なる負荷のかかる起用が続いており、ブルペンの消耗も懸念材料の一つに挙げられている。



それでもホワイトソックスは50勝45敗でア・リーグ中地区のトップを走り、プレーオフ進出のオッズは-115、インプライドの確率は53.5%とされている。



それを踏まえ、同メディアは「ホワイトソックスのプレーオフ確率は56%程度」と分析し、現在のオッズは妥当な範囲との見解を示した。



村上自身は打撃だけでなく、内野の守備面でも安定感を発揮しており、後半戦でのさらなる上積みが期待されている。



3年連続で100敗を超えていたホワイトソックスが、村上らの台頭によってプレーオフ争いの主役へと変貌を遂げつつある。



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